استقرار أسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب وتحوم فوق المستوى الرئيسي 2400 دولار يوم الأربعاء، بينما ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتماسك سعر الذهب الفوري عند 2415.35 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا يوم الاثنين.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2419.00 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويضع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 64% لخفض سعر الفائدة بحلول سبتمبر.

أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي قالوا يوم الثلاثاء إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي الانتظار عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.

وانخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعل من السبائك استثمارًا مناسبًا.

وارتفع سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار قبل بيئة أسعار فائدة محتملة أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، ولكن لكي يصل إلى مستويات قياسية، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار أو عوائد السندات، أو زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.71 دولارا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما يوم الاثنين.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1047.76 دولارا ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1018.85 دولارا.