استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (7 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 730 الف دينار، وسعر الشراء 726 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 700 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 696 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 730 الف دينار و 740 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 700 الف و 710 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 755 الف دينار، وعيار 21 بيع 720 الف دينار، وعيار 18 بيع 617 ألف دينار.