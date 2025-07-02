استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز - بغداد/أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاربعاء ( 2 تموز/يوليو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 662 الف دينار، وسعر الشراء 658 دينار . وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 632 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 628 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف و 675 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفاً و 645 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 695 ألف دينار ،وعيار 21 بيع 665 ألف دينار، وعيار 18 بيع 570 ألف دينار.