استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد ونزولها في أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الخميس ، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 905 آلاف دينار، وسعر الشراء 901 ألف، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 875 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 871 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 905 آلاف، و 915 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 875 ألفاً و 885 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا طفيفا،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 933 ألف دينار، وعيار 21 بيع 890 الفاً، وعيار 18 بيع 763 الف دينار.