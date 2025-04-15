استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 666 الف دينار، وسعر الشراء 662 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 636 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 632 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار .

وأما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 765 ألف دينار، وعيار 22 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 670 الف دينار وعيار 18 بيع 575 الف دينار.