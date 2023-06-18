استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (18 حزيران 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 401 الف دينار، وسعر الشراء 397 الف دينار، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم الخميس الماضي 396 الف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 371 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 367 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 320 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 الفاً، وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار عيار 18 بيع 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).