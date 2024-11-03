استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد (3 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 577 الف دينار، وسعر الشراء 573 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 547 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 543 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 الاف دينار 590 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفا و 560 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار .