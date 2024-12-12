استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (12 كانون الاول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 567 الف دينار، وسعر الشراء 563 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 537 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 533 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 الف دينار و 580 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 الفا و 550 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 663 ألف دينار، وعيار 22 بيع 608 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 580 ألف دينار، وعيار 18 بيع 497 ألف دينار .