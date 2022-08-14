استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (14 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 373 الف دينار، وسعر الشراء 369 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل ارتفاعا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع كالاتي:

مثقال ذهب عيار 24 ب 430.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 ب 395.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 ب 383.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 ب 325.000 الف دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).