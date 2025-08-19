استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء ( 19 آب/أغسطس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 667 الف دينار، وسعر الشراء 663 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 637 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف و 680 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 696 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 665 الف دينار، وعيار 18 بيع 570 الف دينار.