استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 546 الف دينار، وسعر الشراء 542 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 516 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 512 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 550 الف دينار 560 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 520 الفا و 530 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 635 ألف دينار، وعيار 22 بيع 580 ألف دينار، وعيار 21 بيع 555 ألف دينار، وعيار 18 بيع 475 ألف دينار.