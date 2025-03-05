استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (5 آذار/مارس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 605 آلاف دينار، وسعر الشراء 601 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 575 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 571 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 605 الاف دينار و 615 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 575 الفا و 585 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 703 آلاف دينار، وعيار 22 بيع 645 ألف دينار، وعيار 21 بيع 615 ألف دينار وعيار 18 بيع 527 ألف دينار.