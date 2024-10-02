استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (2 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 564 الف دينار، وسعر الشراء 560 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 524 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 520 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار الى 575 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 525 الفا و 530 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 668 الف دينار ،وعيار 22 بيع 612 الف دينار ،وعيار 21 بيع 585 الف دينار، وعيار 18 بيع 500 الف دينار .