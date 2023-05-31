استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (31 أيار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 399 الف دينار، وسعر الشراء 395 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 369 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 365 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 315 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار عيار 18 بيع 369 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).