استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 423 الف دينار، وسعر شراء 419 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 393 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 389 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد ارتفعت بشكل طفيف حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 490 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 450 ألف دينار وسجل عيار 21 للبيع 435 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).