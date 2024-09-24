استقرار أسعار الذهب بدعم من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) دعمت إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل.

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 2625.52 دولارا للأوقية بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2635.29 دولارا أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 2650.30 دولارا للأوقية.

كان رئيس بنك الاحتياطي في شيكاجو أوستن جولسبي قد قال أمس الاثنين إنه يتوقع “تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل” مع سعي المركزي الأمريكي إلى “هبوط هادئ” للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.66 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 960.40 دولارا للأوقية، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1035.25 دولارا للأوقية.