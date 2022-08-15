استقرار أسعار الذهب ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (15 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 373 الف دينار، وسعر شراء 369 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع، بحسب نقابة الصياغ في اربيل:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 425.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 بـ 390.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 بـ 380.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 بـ 320.000 الف دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).