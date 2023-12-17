استقرار أسعار الذهب ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (17 كانون الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 440 الف دينار، وسعر الشراء 436 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 410 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء406 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 512 ألف دينار ، وسجل عيار 22 بيع 472 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 452 ألف دينار، وعيار 18 بيع 392 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.