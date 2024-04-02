استقرار أسعار الذهب ببغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي467 الف دينار، وسعر الشراء 463 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند437 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 433 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 الف دينار و480 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 الفاً و 450 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 535 ألف دينار، وعيار 21 بيع 470 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 405 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.