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استقرار أسعار الذهب ببغداد وارتفاعها في اربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-10T11:58:37+0000
استقرار أسعار الذهب ببغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 354 الف دينار، وسعر شراء 350 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 320 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب في اربيل ارتفاعا  في أسواقها حيث بلغ سعر البيع وفق تسعيرة نقابة الصياغ 

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410 آلاف دينار 

مثقال ذهب عيار 22 بـ  375 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 21 بـ 365 ألف دينار 

مثقال ذهب عيار 18 بـ 310 آلاف دينار 

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

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