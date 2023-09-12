استقرار أسعار الذهب ببغداد وارتفاعها بشكل طفيف في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (12 أيلول 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 416 الف دينار، وسعر الشراء 412 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 393 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 22 بيع 353 دينار، وسجل عيار 21 بيع 433 الف دينار، وعيار 18 بيع 373 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.