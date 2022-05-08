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استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-08T08:39:10+0000
استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 386 الف دينار، وسعر شراء بلغ 382 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلتها الاسواق يوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 346 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 342 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 355  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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