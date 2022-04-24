استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأحد، (24 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و 405 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).