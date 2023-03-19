استقرار أسعار الذهب بالعراق و خبير يؤشر تأثيراً للدولار على المعدن

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (19 آذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 432 الف دينار، وسعر الشراء 428 الف دينار، وهي نفس الاسعارالتي سجات صباح امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 402 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 398 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و 445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 465 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع اسعار الذهب او انخفاضه في الاسواق العراقية يتأثر بالدولار في الأسواق المحلية، وبأسعار الاونصة عالميا"، مبينا ان "السعر يتم تحديده في ضوء عمليات حسابية من قبل تجار الذهب بعد الاطلاع على سعر الأونصة عالميا وسعر الدولار في الأسواق المحلية" .

واكد ان ارتفاع اسعار الذهب خلال هذه الايام يعود الى ارتفاع اونصة الذهب فوق 1900 دولار، بالرغم من ثبات تقريبا في سعر الدولار في الأسواق المحلية".

ومقدار الأونصة من الذهب تعادل تقريبا 31 جراما.

وارتفعت اسعار الذهب في العراق خلال الاسبوع الماضي بأكثر من 20 الف دينار للمثقال الواحد من عيار 21 بعد ارتفاع اسعار الذهب عالميا.