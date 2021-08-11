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استقرار أسعار الذهب المحلي والأجنبي في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-11T07:54:45+0000
استقرار أسعار الذهب المحلي والأجنبي في السوق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والمحلي في السوق العراقية يوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 356 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 351 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 326 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 321 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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