استقرار أسعار الذهب العالمية بعد ارتفاع قياسي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاع قياسي، يوم الاثنين، بسبب تباطؤ سوق العمل الأمريكي وتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بحثا عن أدلة جديدة بشأن توقيت أسعار الفائدة.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2178.44 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش.

واستقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 2185.30 دولاراً.

وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2194.99 دولارا لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة بعد بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.25 دولارا، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 911.84 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1023.15 دولارا.