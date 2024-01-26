استقرار أسعار الدولار مع تراجع اليورو لأدنى مستوى في 6 أسابيع

شفق نيوز/ حافظ الدولار على ثباته يوم الجمعة بعد ارتفاعه خلال الليل، حيث كان المتداولون يقيّمون مدى تأثير بيانات الناتج المحلي الإجمالي المحلي التي فاجأت الاتجاه الصعودي على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق اليوم.

وفي الوقت نفسه، كان اليورو في تراجع بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4٪، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الرسمية المتعلقة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3%، متجاوزاً التوقعات المتفق عليها بمعدل نمو قدره 2%. كما أظهر تراجع الضغوط التضخمية بشكل أكبر.

وتراوح مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.52 بعد أن ارتفع بنحو 0.2% خلال الليل. لقد اكتسب حوالي 2٪ حتى الآن هذا العام.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع انخفاض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.11٪ في الصباح الآسيوي.

تراهن الأسواق على أن هناك فرصة بنسبة 50٪ لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة CME FedWatch، بانخفاض من 75.6٪ قبل شهر.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0841 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.08215 دولار يوم الخميس.