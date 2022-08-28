استقرار أسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد 

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 147950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مبينا أنها ذات الأسعار التي سجلتها صباحاً.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، مساء اليوم، أيضا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.