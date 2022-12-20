استقرار أسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على سعر صرف 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار.