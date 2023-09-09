استقرار أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 154000 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محال الصيرفة سعر البيع 154700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 154300 دينار مقابل 100 دولار.