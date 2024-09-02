استقرار أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,200 دينار مقابل كل 100 دولار، وهو نفس السعر الذي سجلته يوم أمس الأحد.

وأضاف مراسلنا، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار استقراراً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,150 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,050 ديناراً مقابل 100 دولار.