استقرار أسعار الدولار في أسواق بغداد وانخفاضها لدى أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الاثنين في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.