استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، هي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاثنين.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.