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استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-26T07:19:41+0000
استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 146400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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