استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة يوم الاثنين الماضي.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بقيت ثابتة، إذ بلغ سعر البيع 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140750 ديناراً.

وفي أربيل، شهدت الأسعار استقراراً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.