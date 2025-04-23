استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 145,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في سوق الصيرفة المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 147,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 145,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد استقر الدولار أيضاً، حيث سجل سعر البيع 146,100 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار مقابل 100 دولار، وهي ذات أسعار يوم امس.