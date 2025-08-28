استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

ووفق مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضا، حيث بلغ سعر البيع 141850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141725 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.