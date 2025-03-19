استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار لم تشهد تغييرات تُذكر مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 147,600 دينار لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار استقرارًا مماثلًا، إذ بلغ سعر البيع 147,250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,150 ديناراً.