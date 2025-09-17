استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات

شفق نيوز- بغداد / اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وعاصمة إقليم كوردستان، أربيل، مع إغلاق البورصات، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 142,700 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 143,750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.