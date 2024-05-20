استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار.