استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.