استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 161500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 162500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 161300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 161200 دينار مقابل 100 دولار.