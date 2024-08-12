استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149700 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.