استقرار أسعار الدولار في بغداد و انخفاضها في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150750 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150450 دينارا مقابل 100 دولار امريكي