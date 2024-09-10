استقرار أسعار الدولار في بغداد و انخفاضها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد ، ليوم الثلاثاء، و انخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.