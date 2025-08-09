استقرار أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،يوم السبت ، مع الإغلاق في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139850 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.