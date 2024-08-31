استقرار أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا فقد بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.