استقرار أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ، مع اغلاق البورصة في نهاية اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.