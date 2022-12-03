استقرار أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراق، اليوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم. و اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار. اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 149400 دينار مقابل 100 دولار.