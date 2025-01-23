استقرار أسعار الدولار في بغداد وفي أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار امريكي.